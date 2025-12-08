Luci a San Siro per le feste natalizie. Mentre Inter e Milan saranno alle prese con la Supercoppa italiana, lo stadio Giuseppe Meazza aprirà le proprie porte agli appassionati di calcio per un esclusivo tour serale il 19-20-21 dicembre. Un evento unico (apertura dei cancelli dalle 18 alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) per celebrare la magia delle feste tra luci, musica, castagne e vin brulé.

Per rendere la serata ancora più speciale, si potrà cenare con un menù dedicato ideato appositamente per l’evento. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito Sansirostadium.com