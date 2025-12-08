Mo Salah potrebbe non partecipare alla trasferta del Liverpool in Italia in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, ci sono discussioni in corso internamente al club dopo le recenti dichiarazioni del giocatore egiziano. La decisione arriverà a breve. Più tardi Arne Slot sarà chiamato a parlare in conferenza stampa.

Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
