Sono tornate a circolare le voci che vedono l'Inter mettere nel mirino il giocatore della Roma, già corteggiato la scorsa estate, Manuel Koné. A spiegare la situazione che riguarda il francese è Fabrizio Romano che sul suo canale Youtube ha chiarito: L'Inter continua ad apprezzare il classe 2001 per il quale aveva tentato di imbastire una trattativa nella scorsa finestra di mercato.
I nerazzurri continuano a tenerlo d'occhio e a tenerlo nella lista dei desideri, ma la Roma dal canto suo, oggi peraltro prima in classifica, che già aveva rispedito a Milano le richieste per il ventiquattrenne, non intende cambiare idea quindi vendere il giocatore. Gasperini, che ad agosto era stato determinante nel trattenere l'ex 'Gladbach in Capitale, è stato ulteriormente chiaro con la proprietà: Koné è una pedina indispensabile del suo scacchiere e vorrà trattenerlo a tutti i costi.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 17:43 Icardi: "Galatasaray Top club in Europa, felice di contribuire". Poi ammette: "In carriera mai stato al 100%"
- 17:29 La Russa liquida il derby con una battuta: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso a naso non tifava per l'Inter"
- 17:14 Pazzini: "Inter lenta nel primo tempo: così è più facile per le avversarie. Ma in chiave Scudetto..."
- 17:00 Marchegiani: "Quanto ha subito l'Inter? Primo tempo bellissimo, ma il Milan ha avuto un merito"
- 16:45 Condò: "Inter ambiziosa, Milan umile: gli episodi hanno recitato un ruolo enorme"
- 16:30 Sommer, Martinez e il momento delle decisioni. Rilanciare Pepo anche per una questione finanziaria
- 16:16 Sommer nell'occhio del ciclone, Buffon: "Il gol nel derby difficile da subire, lascia l'amaro in bocca"
- 16:01 Lautaro sprona i compagni con un monito: "Come sempre, alzarci e continuare..."
- 15:48 Atletico, Koke: "Il Getafe è il passato. Dobbiamo riposare bene e prepararci per mercoledì contro l'Inter"
- 15:33 Piovani: "Vittoria con la Lazio che dà morale dopo le prestazioni in cui ci è mancato solo il risultato"
- 15:19 Gravina non la pensa come Marotta: "Spostamento 30esima giornata impraticabile, più plausibile uno stage"
- 15:05 Romano: "L'Inter continua ad apprezzare Koné. Ma per Gasperini è indispensabile e la Roma non lo vende"
- 14:50 Ambrosini: "Onoriamo Maignan, va detto che Sommer non è perfetto. Lautaro? Il cambio ci sta"
- 14:36 Il Podcast di FcIN - Inter-Milan, l'analisi di Andrea Bosio: sconfitta incredibile!
- 14:21 Morfeo: "All'Inter eravamo una grande squadra, so di aver fatto incazzare Moratti. Con Adriano..."
- 14:07 Ganz: "Il Milan adesso è la bestia nera dell'Inter. Bonny mi ha sorpreso, lui ed Esposito fondamentali"
- 13:53 Trevisani: "L'Inter non ha un portiere. Lautaro? Non c'è paragone col passato"
- 13:38 Buffon: "Sul rigore avrei fatto come Maignan. Parate importanti, è stato decisivo: se l'Inter avesse segnato..."
- 13:24 Pisa-Inter, dalle 15.30 via alla prevendita per il settore ospiti: le disposizioni per l'acquisto
- 13:10 La scommessa di La Russa: "Con la giunta di centro-destra a Milano, il Meazza non sarà abbattuto"
- 12:55 Angolo Tattico di Inter-Milan - Fofana forte su Bastoni, Rabiot a tutto campo: le chiavi del derby
- 12:41 L'Atletico Madrid batte il Getafe, Simeone: "La squadra sta giocando come vogliamo, avanti così"
- 12:28 Moviola CdS - Male Sozza: si perde il rigore e lascia per strada alcuni gialli
- 12:14 CdS - Verso la Champions: Dumfries ko. L'occasione sarà ghiotta per...
- 12:00 Fa TUTTO l'INTER, perdere un DERBY così è INSPIEGABILE. SOMMER è un PROBLEMA, almeno DIOUF stupisce
- 11:45 Bergomi: "L'Inter l'ha preparata bene. Ha due difficoltà da sempre, ma è difficile rimproverarsi qualcosa nel derby"
- 11:30 Vieri: "Forse serve giocare meno e segnare di più. Lautaro? Al momento del cambio pensavo che..."
- 11:16 Thuram a CBS Sports: "Contento del gioco espresso, non dei risultati. Non servono rivoluzioni"
- 11:03 Atletico Madrid-Inter, le attività della vigilia: allenamento alle 11, Chivu in conferenza stampa alle 19
- 10:48 Ranocchia: "A portieri invertiti vince l'Inter, ma ha perso per un altro motivo. Scudetto al Milan? Non è ancora pronto"
- 10:34 Atletico Madrid-Inter, ecco la designazione: squadra arbitrale quasi tutta francese
- 10:20 Bastoni: "Nessuna occasione Milan, a parte il gol: non è come Napoli o Juve. Quattro sconfitte? La penso così"
- 10:06 Adani: "Il principale difetto dell'Inter è sé stessa: ecco perché. Chivu all'altezza, lo ha dimostrato"
- 09:52 Pagelle TS - Sommer, gol sulla coscienza. Sucic lievita nella ripresa. Diouf, ingresso tonico
- 09:38 TS - Acerbi, una sequoia al centro della difesa: sarebbe bene che Gattuso lo convocasse
- 09:24 TS - L’Inter ha giocato, il Milan vinto. Ma i nerazzurri hanno una pecca
- 09:10 Pagelle CdS - Thuram il migliore, Lautaro viene limitato
- 08:56 Pagelle GdS - Sommer troppo morbido, Calhanoglu sbaglia due volte
- 08:42 GdS - Tegola Dumfries: stop più lungo del previsto. L'esterno di Chivu sarà rivalutato in settimana, ma salterà certamente le prossime 4 sfide
- 08:28 Moviola GdS - Pavlovic su Thuram: sbaglia Sozza, salva il VAR. Mancano due gialli
- 08:14 GdS - Chivu non mantiene la "promessa" fatta ai tifosi. Tra Sommer e Maignan...
- 08:00 Sommer fa un regalo a Pulisic, Calha dà l'MVP a Maignan. L'ironia del derby: non ha le ossa ma può romperle
- 00:05 Atletico Madrid, l'emergenza continua: Simeone perde anche Marcos Llorente
- 00:00 Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova
- 23:56 Chivu in conferenza: "Mercato? La mia preoccupazione è che questa partita persa possa lasciare qualche segno"
- 23:55 Inter-Milan, la moviola - Qualche svista di troppo per Sozza. Il VAR lo aiuta sul contatto Pavlovic-Thuram in area
- 23:55 videoInter-Milan 0-1, Tramontana: "Sconsolato, non si può perdere un derby così. Partita stregata"
- 23:44 Chivu a ITV: "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco"
- 23:43 Milan, Maignan a DAZN: "La parata preferita? Tutte, perché sono state importanti per vincere"
- 23:41 Milan, Saelemaekers in conferenza: "Il derby non si gioca, si vince: ora ci godiamo la serata. Per lo scudetto..."
- 23:41 Pulisic a DAZN: "Maignan ha meritato il Player of the Match, io ho fatto un gol facile"
- 23:36 Thuram in conferenza: "Abbiamo fatto una gara seria. Tutti dicono che l'Inter sia più forte del Milan, ma..."
- 23:35 Milan, Allegri in conferenza: "Vincere il derby una bella soddisfazione, ci consente di restare nelle prime 4"
- 23:33 Chivu a DAZN: "Quattro sconfitte in 12 gare sono un po' troppe, però siamo lì. Lautaro fuori per una mia scelta"
- 23:24 Thuram a ITV: "Abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera, la fortuna girerà anche dalla nostra"
- 23:22 Thuram a DAZN: "Un ko non può cambiare il mondo, l'Inter è sulla strada giusta. Fiducia nel progetto di Chivu"
- 23:18 Milan, Bartesaghi a DAZN: "Il derby da titolare un sogno che avevo da piccolo. Felice di aver onorato la maglia"
- 23:10 Milan, Allegri a DAZN: "Inter micidiale nell'uscire dalla pressione. Il risultato è importante a livello psicologico"
- 22:51 Inter-Milan, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:51 Pulisic segna, Maignan conserva, l'Inter spreca. Chivu cade al primo derby da tecnico, vince il Milan 1-0
- 22:48 Inter-Milan, le pagelle - Thuram anima offensiva, Carlos in cattività. Derby deciso dai portieri
- 22:48 Inter-Milan, Fischio Finale - Maignan para, Sommer no: Allegri vince di cortomuso, Chivu incassa la più dolorosa delle 4 sconfitte
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-MILAN: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:56 Inter-Milan, inevitabile tutto esaurito: oltre 75.500 spettatori e record d'incasso
- 21:55 Carlos Augusto prima del secondo tempo: "Dobbiamo attaccare con attenzione. Faremo la nostra gara"
- 20:23 Milan, Allegri a DAZN: "Derby meraviglioso, l'Inter è molto forte. Il nostro obiettivo è entrare in Champions"
- 20:19 Marotta: "Derby da proprietari di San Siro, fatto storico per il calcio. Inter disponibile ad aiutare la Nazionale"
- 20:18 Milan, Scaroni a DAZN: "Il nuovo stadio dovrà essere iconico. Tanti accordi con l'Inter, ma oggi ci sarà rivalità"
- 19:59 Akanji a ITV: "Sto bene così come la squadra, so che avremo un tifo alle stelle"
- 19:50 Akanji a DAZN: "Felice di giocare il derby con questa maglia. Come si marca Leao? Ve lo dimostrerò"