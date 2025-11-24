Sono tornate a circolare le voci che vedono l'Inter mettere nel mirino il giocatore della Roma, già corteggiato la scorsa estate, Manuel Koné. A spiegare la situazione che riguarda il francese è Fabrizio Romano che sul suo canale Youtube ha chiarito: L'Inter continua ad apprezzare il classe 2001 per il quale aveva tentato di imbastire una trattativa nella scorsa finestra di mercato.

I nerazzurri continuano a tenerlo d'occhio e a tenerlo nella lista dei desideri, ma la Roma dal canto suo, oggi peraltro prima in classifica, che già aveva rispedito a Milano le richieste per il ventiquattrenne, non intende cambiare idea quindi vendere il giocatore. Gasperini, che ad agosto era stato determinante nel trattenere l'ex 'Gladbach in Capitale, è stato ulteriormente chiaro con la proprietà: Koné è una pedina indispensabile del suo scacchiere e vorrà trattenerlo a tutti i costi.