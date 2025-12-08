Andrea Stramaccioni parla dagli studi di Dazn delle prestazioni offerte quest'anno dall'Inter, partendo dalla centralità di Hakan Calhanoglu. "E' un principe del nostro campionato, uno dei migliori registi d'Europa. Era a un passo dall'andare via in estate e invece si è ripreso l'Inter a suon di gol e leadership".

"I numeri dell'Inter sono impressionanti, mi ricordano la squadra dell'ultimo scudetto - dice ancora Stramaccioni - La pressione sul Como? Ormai per pressare devi calcolare che c'è anche il portiere che ha qualità nell'inizio gioco e devi rischiare alzando un giocatore in più. Il Como nei primi 20' va in tilt, se Fabregas avesse potuto avrebbe chiamato time-out. Chivu l'ha preparata benissimo attaccando sempre alle spalle dei terzini del Como che sono molto aggressivi. E Lautaro arriva a segnare abbinato con Addai, perché il centrocampista era andato altissimo a pressare. Poi il terzo gol, con il recupero e la reazione alla palla persa, la giocata di Barella e la pazienza di cercare il giocatore piazzato meglio. Calhanoglu da lì sta diventando una sentenza. L'Inter di Inzaghi, con gli stessi interpreti, era anche più posizionale. Chivu ha perso anche delle partite per aggredire alto".