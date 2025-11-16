In un video pubblicato sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato della situazione relativa ad Ademola Lookman. Il nigeriano, dopo aver avuto l'offerta dell'Inter nella scorsa estate, potrebbe partire a gennaio in direzioni differenti. La situazione in casa Atalanta è molto fluida e negli ultimi giorni sono arrivate le voci di un possibile addio del nigeriano. Cosa c'è di vero? Romano spiega: "Atalanta in aria di burrasca dopo il cambio in panchina, Palladino dovrà gestire la situazione ma dovrà essere gestita soprattutto a livello societario. Il club dovrà fare una scelta a gennaio, dopo le offerte rifiutate dell’Inter e i tentativi di Bayern Monaco e Galatasaray a fine mercato".