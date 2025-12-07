L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha espresso il suo pensiero sulla vittoria rotonda contro il Como anche ai microfoni di RAI Radio Uno:

Vittoria di squadra, con la rabbia e la volontà di sbloccarla dall'inizio, partita completa e intelligente.

"Di agonismo, di coraggio, di voglia di essere determinanti e dominanti. Anche di intelligenza nel capire determinati momenti perché è ovvio che non puoi sempre andare in avanti a pressare. E anche di qualità e cinismo, oltre alle belle trame di gioco abbiamo fatto una partita molto aggressiva. Il terzo gol se non sbaglio nasce da una pressione di tanto agonismo e rabbia per recuperare il pallone. Ce l'abbiamo fatta e da lì è nato il gol di Calhanoglu".

Presto per vedere la classifica però è sempre un piacere rimanere lassù.

"Vogliamo battere colpo su colpo, trovare continuità nei risultati perché il campionato è ancora lungo. Abbiamo l'obbligo e il dovere di arrivare fino in fondo a marzo per giocarci tutto".

L'Inter ha perso qualche scontro diretto pur giocando bene, questo era un altro scontro diretto ed è arrivata tutt'altra risposta.

"Il Como veniva da 11 partite senza sconfitte, aveva la miglior difesa e ha messo in difficoltà tante squadre, lo sapevamo bene. Noi abbiamo fatto una grande gara e questo mi interessa. Poi quelli che sono i risultati si sa. Dobbiamo migliorare e lo sappiamo noi e i nostri ragazzi, ma per quello che mettono nel lavoro quotidiano, per la voglia di migliorarsi e di accettare determinate cose sono felice perché danno tutto".