L’ultimo turno di Champions League del 2025 vedrà l’Inter ospitare a San Siro un Liverpool in netta crisi. I nerazzurri, quarti nella classifica europea, sono i favoriti per la vittoria: l’1 è offerto su William Hill a 2,22; il primo pareggio di Cristian Chivu nella competizione è in lista a 3,60 mentre la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella al Metropolitano di Madrid, si gioca a 3,15. L’Over 2.5 proposto a 1,65 è avanti rispetto all’Under 2.5 in quota a 2,16; distanza addirittura maggiore tra i segni Goal (1,55) e No Goal (2,31).

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2022, quando la vittoria ad Anfield per 0-1 da parte dell’Inter non bastò a evitare l’eliminazione agli ottavi di finale, lo stesso risultato in favore dei nerazzurri è in lavagna a 10. A segnare in quell’incontro fu Lautaro Martinez con uno splendido tiro da fuori area, una rete del capitano nerazzurro a San Siro è offerta a 2,45.