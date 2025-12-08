Il giro di interviste prepartita di Marcus Thuram prima della sfida di Champions League contro il Liverpool si conclude con le parole a Inter TV.

Qual è l'errore da non fare nella partita contro il Liverpool?

"Loro sono una delle squadre più grandi d'Europa, lo hanno dimostrato; hanno vinto il campionato l'anno scorso. Sarà una partita molto difficile".

Hai sentito Konaté? Come ti immagini la sfida contro di lui?

"Lo sento quasi tutti i giorni, lo conosco da quando era piccolo. Sarà una bella sfida".