Il Milan torna in testa alla classifica con una grande rimonta a Torino: finisce 2-3 per la squadra di Allegri. La formazione di Baroni passa in vantaggio grazie alla rete di Vlasic dal dischetto; il raddoppio porta la firma di Zapata, lesto a concludere in diagonale trafiggendo Maignan. Il Milan s'affida alla classe di Rabiot, che sfodera una conclusione imprendibile per Israel, accorciando le distanze. Nella ripresa rossoneri più aggressivi e Toro in difficoltà. Pulisic entra e al primo pallone toccato pareggia i conti. In una fase di stallo arriva la doppietta dell'americano, che fa esplodere di gioia il settore ospite.

Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 22:45
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print