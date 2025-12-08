"Salah sta distruggendo la sua eredità al Liverpool", ha detto sicuro Wayne Rooney alla BBC, dove ha parlato del Liverpool in vista della sfida di domani contro l'Inter, match valido per la sesta giornata di Champions League.

"Arne Slot deve mostrare la sua autorità, coinvolgerlo e dirgli 'non viaggi con la squadra, quello che hai detto non è accettabile'". Rooney ha aggiunto che Salah "sta assolutamente distruggendo la sua eredità al Liverpool. Sarebbe triste per lui buttare via tutto. Ha sbagliato tutto" ha aggiunto.