Sarà un vero e proprio incrocio tra Serie A e Premier League quello di domani che vedrà protagoniste Inter e Liverpool a Milano e Atalanta e Chelsea a Bergamo. I due incroci di Champions League, validi per la fase campionato, hanno attirato un alto numero di tifosi inglesi che si riverseranno nelle due città lombarde che per l'occasione hanno preso misure preventive di sicurezza.

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha indetto il divieto alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, che sarà in vigore dalle 8 a mezzanotte del 9 dicembre nella zona del Centro, dei Navigli, della Darsena, di Sempione e corso Como. Divieto dalle 12 alle 24 anche nella zona di San Siro: "Disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa sia ambulante, senza inibirne l’ordinario consumo con servizio al tavolo" si legge sulla Gazzetta dello Sport. Stesse precauzioni presa dal Comune di Bergamo, dove arriveranno 1300 tifosi del Chelsea.