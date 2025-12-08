Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine del successo in rimonta dei rossoneri sul campo del Torino: "Secondo me nel primo tempo ci aspettavano e siamo stati un po’ polli, invece di allargare siamo andati centralmente. Poi dopo il rigore e una ripartenza… Però bisogna elogiare questa squadra che non molla mai".

Sulle condizioni di Leao, uscito per infortunio, Landucci ha detto: "Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte".