"Non c'è stata partita. Il Como ha fatto esperienza. Ha giocato con le sue caratteristiche, non cambiando nulla, ma quando trovi una squadra con queste idee, ritmi e qualità diventa complicato". Così Stefano Sorrentino commenta alla Domenica Sportiva la prova dell'Inter di sabato scorso.

"Il Como ha giocato a vuoto, anche perché l'Inter riusciva sempre ad avere l'uomo in più. Ora c'è il Liverpool, una grandissima squadra che però sta facendo una fatica enorme. Se l'Inter è questa non c'è Liverpool che tenga", ha detto ancora Sorrentino.