Nella sua analisi alla Domenica Sportiva, Daniele Adani esalta il lavoro svolto da Cristian Chivu alla guida dell'Inter, analizzando in particolar modo la prestazione contro il Como.
"Fabregas ha provato a fare la sua partita, ma l'Inter ne ha fatta una da top tre club in Europa - dice l'ex difensore - Una super partita. Il calcio di Chivu è orizzontale, verticale e obliquo. Manda fuori tempo la miglior pressione d'Italia. Il calcio di sabato è da massimo livello, non hanno fatto un errore tra costruzione, pressione, tempi e voglia di vincere".
Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
