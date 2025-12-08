Nella sua analisi alla Domenica Sportiva, Daniele Adani esalta il lavoro svolto da Cristian Chivu alla guida dell'Inter, analizzando in particolar modo la prestazione contro il Como.

"Fabregas ha provato a fare la sua partita, ma l'Inter ne ha fatta una da top tre club in Europa - dice l'ex difensore - Una super partita. Il calcio di Chivu è orizzontale, verticale e obliquo. Manda fuori tempo la miglior pressione d'Italia. Il calcio di sabato è da massimo livello, non hanno fatto un errore tra costruzione, pressione, tempi e voglia di vincere".