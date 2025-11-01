Si parla molto in Inghilterra del futuro del difensore del Crystal Palace Marc Guehi. Che in estate era pronto a trasferirsi al Liverpool prima che il Palace ci ripensasse. Come evidenzia Express.uk, è pressoché certo il suo addio nella prossima estate, quando il suo contratto scadrà. Ma il suo prossimo club non è ancora stato deciso. Tante big europee su di lui: il Liverpool ci riproverà con molta forza.