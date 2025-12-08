Momo Salah sarà il grande assente di Inter-Liverpool. Il nome dell'atttaccante egiziano non risulta nell'elenco dei convocati dei Reds. Secondo quanto riportato da Sky Sports, la decisione di non includerlo nella trasferta milanese è stata presa dalla dirigenza che ha scelto di appoggiare l'allenatore Slot.

Salah subirà anche una sanzione disciplinare per le sue dichiarazioni di sabato. Il caso ha spaccato in due il mondo Liverpool alla vigilia di una sfida importante come quella contro l'Inter in Champions League.