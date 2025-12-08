Stamattina l'ultimo allenamento prima del Liverpool: siamo già alla vigilia di Champions. Il Corsport annuncia alcune possibili novità di formazione in vista della partita di domani sera a San Siro.

"Praticamente certo il rientro di Mkhitaryan dal primo minuto: l’armeno è pronto a riprendersi una maglia da titolare, dopo aver approfittato di due spezzoni per rimettere minuti nelle gambe, proprio come era successo a Thuram dopo il lungo infortunio - si legge -. Per il resto si riproporranno i ballottaggi al centro della difesa e sulla catena di destra. Chissà, invece, se il fatto che Bonny non sia nemmeno sceso in campo nell’ultima di campionato rappresenti un indizio sulla sua possibile titolarità un po’ a sorpresa domani sera. Il francese, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, può essere considerato praticamente un titolare aggiunto in questo momento".