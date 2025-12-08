Andrea Mattioli ha segnato l'1-1 nella sfida tra l'Arzignano e l'Inter U23. In conferenza stampa, il giocatore dei veneti ha parlato così: "Nel fine primo tempo ho pensato che non ci voleva, però la squadra mi ha detto ‘stai in fiducia che adesso lo fai’, così anche il mister. Per fortuna dopo qualche minuto mi sono sbloccato. Merito della squadra. abbiamo cercato di stare compatti per lasciare meno spazio. In dieci ci sta dover difendere il risultato, anche se abbiamo creato un paio di occasioni”.

