Dopo mesi di lavorazione per risolvere i malfunzionamenti emersi dalla precedente versione e creare una nuova versione più snella e stabile, è finalmente arrivata la nuova app di FcInterNews. Graficamente in linea di continuità con l'applicazione che avete dimostrato di apprezzare negli ultimi anni, l'ultima revisione risolve molti dei problemi legati alla conclusione di precedenti accordi di fornitura e al contempo diventa più fruibile e semplice da usare. A partire dal menù in basso, dove si può scegliere tra la visione in stile "Home" (simbolo della casa) per vedere le news divise in base all'importanza, come nella versione desktop; visione in stile "All News" per avere tutte le notizie in ordine cronologico, senza distinzione di categoria, ma con la possibilità di filtrare per sezione. E la versione Video, dove guardare soltanto le notizie contenenti video.

Tra le Impostazioni, torna la possibilità di abilitare la ricezione delle notifiche, in manutenzione negli ultimi mesi, per ricevere direttamente in modalità push sul vostro dispositivo le notizie principali, e novità assoluta la possibilità di attivare la Dark Mode. E naturalmente permane la possibilità di acquistare o rinnovare la versione "Premium" senza pubblicità.

Per il momento la nuova versione della nostra app è disponibile solo su iOs, a breve sarà possibile ottenere l'aggiornamento anche per Android: ve ne daremo ampia comunicazione.

CLICCA QUI PER SCARICARE L'ULTIMA VERSIONE IOS