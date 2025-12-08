Viviamo insieme la vigilia di Inter-Liverpool, match valido per la 6a giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione, i possibili cambi di Chivu e il caso Salah in casa Reds.

Lun 08 dicembre 2025
Raffaele Caruso
