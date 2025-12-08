Nonostante si sia regolarmente presentato all'allenamento mattutino del Liverpool, Mohamed Salah quasi certamente non partirà per Milano per la partita di domani sera contro l'Inter. Ne è convinta la BBC: la conferma della decisione del tecnico Arne Slot è attesa nel primo pomeriggio, al momento della diffusione della lista dei convocati.

Viene anche fatto presente come non ci sia stata alcuna interazione tra il tecnico e il giocatore, con Slot che era in piedi a lato dell'area di riscaldamento e chiacchierava con il suo staff tecnico mentre la seduta era in corso.