L'Inter continua a seguire con particolare attenzione Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Fribrugo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, l'estremo difensore tedesco è uno dei profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza nerazzurra.

Vicario, in rottura con il Tottenham, resta una pista difficile per età e costi. L'Inter infatti sembrerebbe intenzionata su un portiere giovane come Atubolu. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e tanti club lo seguono, non solo tedeschi.

Al momento l'Inter non ha preso una decisione definitiva su Sommer, in scadenza di contratto a giugno. Ma la società sembra intenzionata a non rinnovare.