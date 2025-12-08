Alisson, portiere del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter al fianco dell'allenatore Slot. Focus sul caso Salah.

"Non è facile come gruppo. Abbiamo un rapporto personale con lui, gioco con Salah da molto tempo, è un bravo ragazzo ed è una leggenda e bandiera per il Liverpool - le sue parole -. Non è qualcosa che mi rende felice ma non c'è molto tempo nel calcio per piangerci addosso. L'inter sta facendo molto bene quest'anno e da molto tempo. Pensiamo alla sfida".

"Il fatto che non sia a disposizione è una conseguenza di ciò che ha fatto. Non gli ho parlato ancora della situazione come vorrei parlargli, non è solo un compagno di squadra per me. Siamo buoni amici e questo crea un rapporto - ha poi aggiunto -. Come gruppo conosciamo la situazione che viviamo e queste sono grandi sfide e vogliamo cambiare la situazione. Viogliamo reagire in campo cercando di vincere rispettando l'Inter. Giocando bene".

"Non so cosa voglia dire Salah. Noi vogliamo il meglio per lui e anche per la società - ha poi concluso -. Il mio rapporto con l'allenatore è molto buono. Non credo che il suo obiettivo sia stato di aver mancato di rispetto. Lui può esprimersi liberamente e ci aspettiamo che ci sia un calciatore che vuole scendere in campo. Puoi parlare ma devi anche gestire le conseguenze delle tue azioni. Noi stiamo cercando di fare i migliori interessi per la squadra. Sappiamo che si tratta di una situazione personale. Abbiamo giocato la nostra ultima partita sabato sera e siamo stati al centro sportivo solo per recuperare e per concentrarci sull'Inter, una squadra messa molto bene in Champions League e stanno giocando bene. Hanno ottimi attaccanti e un ottimo portiere".