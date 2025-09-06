Matteo Moretto, all'interno di un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha svelato un retroscena di calciomercato relativo all'Inter e che riguarda Frendrup: "Nei mesi estivi è stato sondato non solo dall'Inter, che lo valutava come alternativa dei possibili partenti, ma anche dalla Roma. La Roma ci ha provato per Pessina ma nella lista giallorossa c'era anche Frendrup, l'Inter ha fatto un sondaggio ad inizio mercato".