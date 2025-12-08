Anche oggi, Denzel Dumfries e Matteo Darmian non hanno preso parte all'allenamento di rifinitura in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. E a questo punto, non è esagerato dire che il mistero intorno al rientro dei due giocatori, fuori ormai da diverse settimane, si infittisce. Al punto che anche lo stesso tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato in conferenza stampa, si è mantenuto sul vago in merito al loro ritorno tra i disponibili: Sono ancora fuori non so per quanto. Non so dirvi onestamente. Migliorano, Matteo a breve comincerà il programma riabilitativo di condizionamento e Denzel sta facendo qualcosa in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, ma secondo me ci vorrà ancora tempo".