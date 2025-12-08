"Arriveremo a fine anno che sarà una lotta tra Napoli e Inter, ma il Napoli è avanti perché ha fatto un pareggio in più. L'Inter può fare anche un paio di pareggi in quelle quattro sconfitte". Paolo Di Canio analizza così la stagione svolta finora dai nerazzurri in campionato, parlando dagli studi di Sky Sport.

Nel commento di Di Canio c'è spazio anche per Lautaro Martinez. "L'anomalia è quando non fa questo. Non può passare 2-3 mesi così. Non si cercava il pelo dell'uovo, è che non segnava. E infatti guarda caso s'incazza e fa due partite come le ultime. C'è un ambiente dove ogni tanto ci si siede un attimo e da dentro intervengono chiedendo senso di responsabilità in più, una corsa in più, una diagonale in più. L'Inter è l'unica squadra che quando domina, domina".