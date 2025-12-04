Nella sessione di mercato di gennaio il piano del Cesena prevede anche l'aggiunta in rosa un attaccante che possa migliorare il reparto offensivo. Gli occhi dei bianconeri starebbero puntando anche in Serie C e anche all'Inter U23. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Tuttocesena.it, infatti, tra i profili monitorati ci sarebbe infatti anche il classe 2006 nerazzurro Richi Agbonifo. In corsa anche il danese classe 2004 David Stuckler, in prestito al Vicenza dalla Cremonese.