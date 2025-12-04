Nella sessione di mercato di gennaio il piano del Cesena prevede anche l'aggiunta in rosa un attaccante che possa migliorare il reparto offensivo. Gli occhi dei bianconeri starebbero puntando anche in Serie C e anche all'Inter U23. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Tuttocesena.it, infatti, tra i profili monitorati ci sarebbe infatti anche il classe 2006 nerazzurro Richi Agbonifo. In corsa anche il danese classe 2004 David Stuckler, in prestito al Vicenza dalla Cremonese.
Sezione: Mercato / Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 21:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
Giovedì 04 dic
- 21:48 Carboni-Genoa, saluti a gennaio? Il Pisa ha chiesto informazioni per un prestito di sei mesi
- 21:33 Qui Como - Fabregas ritrova Smolcic sulla destra. Ancora out Sergi Roberto e Goldaniga
- 21:17 Il Cesena va a caccia di un nuovo attaccante: occhi su Agbonifo e Stuckler
- 21:02 Juventus, Perin: "Stiamo benissimo. Ma siamo solo a dicembre, aspettiamo prima di dire scudetto"
- 20:47 Ricci non si nasconde: "Coppa Italia trofeo molto importante. Per il Milan è un obiettivo"
- 20:33 Bovo festeggia l'esordio con l'Inter: "Un sogno che si avvera in una serata indimenticabile"
- 20:18 Inter-Como sarà anche Chivu vs. Fabregas: ciò che è contro ciò che poteva essere. Princìpi diversi a confronto
- 20:03 Coppa Italia, al Parma l'orgoglio non basta. Castro beffa i ducali all'89esimo, il Bologna vince 2-1 e va ai quarti
- 19:45 Diego Lopez vota Ronaldo il Fenomeno: "Il più forte avversario che ho affrontato, era imprendibile e potente"
- 19:30 videoBonny colpisce il Venezia con una sberla sotto l'incrocio: la reazione di Bisseck
- 19:15 Liverpool, Wirtz: "Deluso per non aver vinto, ma dobbiamo avere fiducia. Vinceremo le prossime gare"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB BRUGHERIO e il GRUPPO MASNADA 104
- 18:39 Spinaccè "infinitamente grato" all'Inter per il debutto: "Mi ha fatto realizzare un sogno"
- 18:24 Moretto: "Inter già al lavoro per il dopo Sommer, il club vuole un profilo giovane"
- 18:09 La felicità di Cocchi: "Le stesse emozioni di un anno fa. Giocare a San Siro con questi colori è sempre incredibile"
- 17:54 Il pronostico di La Russa: "A gennaio l’Inter sarà in vetta. Napoli terzo, poi lotterà per lo Scudetto"
- 17:40 Domani il sorteggio del Mondiale 2026: conduce Rio Ferdinand, tra gli ospiti Tom Brady e Shaquille O'Neal
- 17:25 Stringara: "Con Fabregas l'Inter avrebbe dovuto cambiare troppi giocatori"
- 17:10 Il Liverpool evita l'ennesimo ko pareggiando con il Sunderland, Slot: "Frustrazione e soddisfazione"
- 16:55 fcinPalacios ancora ai box dopo la ricaduta. L'obiettivo è curare la lesione in vista di gennaio: il punto
- 16:41 Dolomiti Bellunesi, Bonatti: "Inter U23 fortissima, abbiamo superato una prova di maturità"
- 16:27 Sommer e l'abbraccio dei compagni a Pio Esposito: "Tutti insieme, una squadra"
- 16:13 Rolando Bianchi su Pio Esposito: "Gol straordinario col Venezia. E' un attaccante importante per la Nazionale"
- 15:59 Venezia, Stroppa volta pagina: "Inter di un'altra categoria, ora pensiamo a fare bene in campionato"
- 15:44 Ieri un'Inter inedita in campo, Chivu commenta il 5-1 contro il Venezia: "Coraggio, determinazione e atteggiamento"
- 15:30 L'Inter vola ai quarti di finale spazzando via il Venezia, Bisseck ripensa al rotondo 5-1 di San Siro: "Calcio totale ieri"
- 15:16 Dopo la Coppa Italia, riecco la Serie A: dove vedere Inter-Como in tv
- 15:02 Colonnese: "Inter-Como partita bellissima e aperta, per Chivu sarà una sfida pesante"
- 14:48 L'agente di Bove: "Sta lavorando per tornare in campo, ma sull'Italia non possiamo sbilanciarci"
- 14:34 Serie A e Divisione Calcio Paralimpico FIGC insieme per i diritti delle persone con disabilità: le iniziative del week-end
- 14:20 Milano-Cortina 2026, prosegue il viaggio della Fiamma Olimpica: anche Ibrahimovic, Inzaghi e Ranocchia tra i tedofori
- 14:06 Angolo Tattico di Inter-Venezia - Thuram regista offensivo, Casas da sinistra ad accentrarsi: le chiavi
- 13:52 Dolomiti Bellunesi, Agosti: "Inter molto forte, è stata una gara difficile. Il gol? Very good"
- 13:38 Mancini: "Materazzi il mio idolo dal 2006, ora siamo amici. Vogliamo andare al Mondiale"
- 13:24 Accardi: "A gennaio mi aspetto innesti mirati dall'Inter. Scudetto? Vince il Milan"
- 13:10 Napoli, piena emergenza a centrocampo: si ferma anche Lobotka, risentimento al tibiale posteriore
- 12:56 Parma, Pellegrino: "Chivu grandissima persona. Se è pronto per una big, lo saprà lui"
- 12:42 Italia-Irlanda del Nord, scelta la sede della semifinale playoff mondiale: sarà Bergamo
- 12:28 Serie A Player of The Month di novembre, svelati i sei candidati: in lizza anche l'interista Lautaro Martinez
- 12:14 I compagni mimano la sua esultanza in panchina, Pio Esposito dopo il primo gol nerazzurro a San Siro: "Insieme"
- 12:00 Tutti pazzi per DIOUF, chi sulla DESTRA contro il COMO? MUSCOLI e TESTA: ESPOSITO è un PREDESTINATO
- 11:45 Tacconi: "Il calcio è una noia, mi ha divertito solo Juve-Inter. Io e Zenga? Vi racconto un aneddoto"
- 11:30 Germani (The Art of Fighting): "Un domani riempiremo San Siro col puglilato. Già oggi..."
- 11:16 fcinMlacic, partita aperta. Inter in piena corsa, ma c'è la variante procura. E l'ultima parola spetta a lui
- 11:02 GdS - Pio bomber totale: già in gol in ogni competizione. E non c'è interista che...
- 10:48 CdS - Diouf ormai dentro le rotazioni, Mkhitaryan prenota una maglia per il Liverpool
- 10:34 "Home Never Alone", parte la nuova campagna di Natale dell'Inter
- 10:20 Ranocchia: "Rischiai l'addio all'Inter, ecco cosa mi disse Stankovic. Icardi? La fascia a lui mi fece male perché..."
- 10:06 Josep Martinez dopo il ritorno in campo: "Più forza e motivazione che mai"
- 09:52 TS - Diouf uomo copertina dell'Inter: si candida per una maglia da titolare contro il Como
- 09:38 Pagelle TS - Bisseck straripante, Diouf ex oggetto misterioso, Esposito col golazo. Luis Henrique da 6: non incanta
- 09:24 TS - Difficoltà minima, ma l'Inter fa il suo dovere. Ancora una gran risposta dalle punte
- 09:10 Pagelle CdS - Diouf dà una spallata alla diffidenza, Thuram il migliore, Sucic in ombra
- 08:56 Moviola GdS - Un solo dubbio per Di Marco: Venturi su Pio rischia il cartellino rosso
- 08:42 La rivelazione di De Zerbi: "Con l'Inter nessun contatto in estate". E poi spiega su Luis Henrique: "Ha bisogno di fiducia"
- 08:28 Pagelle GdS - Thuram fa cin cin, Frattesi vispo, brillano Esposito e Diouf
- 08:14 GdS - Chivu si gode il passaggio del turno e due frammenti di memoria futura
- 08:00 La serata delle prime volte e dei gesti tecnici implacabili: unire l'utile al dilettevole con la giusta applicazione
- 00:23 Venezia, Lella in conferenza: "L'Inter è forte, ci ha messi in difficoltà fisicamente e tecnicamente"
- 00:18 Venezia, Stroppa in conferenza: "Avevamo il freno a mano tirato. Stankovic? Spero che l'anno prossimo..."
- 00:00 Seria. Anzi, serissima
Mercoledì 03 dic
- 23:50 Inter-Venezia, la moviola - Di Marco perde lucidità dopo la svista sul contatto Venturi-Esposito. E grazia Sagrado
- 23:47 Bisseck in conferenza: "Le voci sul mio addio? Non penso al futuro. E se fossi Nagelsmann mi convocherei al Mondiale"
- 23:45 Tutti per Pio: la panchina dell'Inter festeggia Esposito e il suo gol mostrando i muscoli
- 23:42 Bisseck a ITV: "Inizio stagionale difficile per me, ma ho la fiducia di Chivu e so cosa può fare questa squadra"
- 23:40 Chivu in conferenza: "Frattesi può fare meglio, deve ritrovare fiducia. Attaccanti? A volte sbuca il caso, ma hanno numeri impressionanti"
- 23:36 Bisseck a SM: "Sono inca...to per il gol preso. Quando gioco da terzo posso aiutare anche davanti"
- 23:34 Spinaccé a ITV: "Pio Esposito è un ragazzo davvero speciale, mi rivedo in Thuram. Grato di giocare con loro"
- 23:31 Chivu a ITV: "Per me non esistono le rotazioni. Oggi non guardo il risultato, ma prova e atteggiamento"
- 23:28 Bovo a ITV: "Esordio a San Siro bellissimo. L'Under 23 ci aiuta a colmare il gap con la Prima squadra"