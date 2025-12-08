In attesa di un comunicato ufficiale del Como, Alvaro Morata ha parlato sui social ai tifosi comaschi dopo l'infortunio all'adduttore della coscia sinistra rimediato sabato scorso nel match contro l'Inter. Problema che lo terrà fuori almeno fino al nuovo anno. "Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa" ha scritto l'attaccante spagnolo su Instagram. "E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… Per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno" ha concluso.