Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato dell'attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter come è rimbalzato ieri dalla Germania. Il classe 2002, in scadenza con il BVB nel 2027, sarebbe entrato nel mirino dei dirigenti nerazzurri che avrebbero vagliato il profilo del ventitreenne come innesto del futuro. L'attaccante però non ha attirato soltanto l'attenzione dell'Inter e su di lui c'è anche l'interesse del Manchester United. E proprio a proposito di Red Devils, Fabrizio Romano fa il punto della situazione.

Secondo quanto risulta all'esperto di mercato, non sembra esserci particolare movimento in quel di Manchester in ottica Adeyemi: lo storico club inglese non sta trattando il giocatore, non c’è stato alcun approccio col Borussia Dortmund né con il giocatore o il suo entourage. Lo United sta cercando un giocatore che può corrispondere all'identikit dell'ex Salisburgo, per il quale però non esiste ancora trattativa alcuna.