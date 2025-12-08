Un'altra notte da spettacolo in Champions League. I tifosi dell'Inter, nonostante la delusione della finale di Monaco, ricordano con molto piacere la partita della semifinale contro il Barcellona, che ha lanciato il Biscione verso l'atto finale contro il PSG. E domani sera ci sarà un altro appuntamento molto importante per i colori nerazzurri. Il Liverpool è in grossissima difficoltà: il caso Salah è solamente la punta di un iceberg che sta navigando in acque parecchio complicate. Ma il blasone dei Reds impone all'Inter di prendere con le molle la situazione degli avversari. Per questo Chivu vuole tenere sempre tutti sul pezzo e le indicazioni ricevute dal tecnico nel corso della vittoria contro il Como possono fungere da certificato di fiducia in vista di domani.

In chiave formazione, a destra dovrebbe agire ancora Luis Henrique (in spolvero con l'assist sabato sera), con Dimarco sul lato opposto. Calhanoglu non si tocca in cabina di regia: davanti la ThuLa sta tornando sui livelli elevati della passata stagione e la grande notte europea può portare in dote un altro tassello nel mosaico stagionale della squadra di Chivu.