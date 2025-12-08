"Forse l'Inter aveva bisogno più del carattere di Chivu che non del gioco di squadra". E' il commento di Alessio Tacchinardi dagli studi di Pressing dopo la dimostrazione di forza dei nerazzurri contro il Como di Fabregas.

"Aveva bisogno di uno che trasmettesse un veleno diverso - prosegue l'ex centrocampista -. Oggi l'Inter è vero che magari ogni tanto perde pur facendo una grande partita, come al derby, ma questa squadra aveva bisogno di qualcuno che mettesse cattiveria agonistica, riaggressione, intensità, perché questi sono giocatori di altissimo livello".