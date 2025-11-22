A inizio novembre si era parlato dell'interessamento dell'Inter per il difensore del Crystal Palace, Marc Guehi. Del difensore ha parlato il tecnico Oliver Glasner, che in conferenza stampa si è espresso così: "Non lo so, sarà una decisione del club. Marc dimostra ogni settimana di essere impegnato al 100% con il Crystal Palace. Non c'è bisogno di pensarci. Abbiamo 15 partite fino al 10 gennaio e non dovrebbe pensare a una possibile cessione. Certo, siamo preparati a tutto, ma non so cosa succederà".