Luca Marchegiani parla dagli studi di Sky Sport esaltando la prova dell'Inter offerta contro il Como. "Il terzo gol dell'Inter è l'esaltazione della riaggressione. Io non vedo un'Inter che si sta modellando, credo stia cercando di metabolizzare i pochi correttivi voluti da Chivu rispetto all'anno scorso, cercando di coinvolgere gli attaccanti in modo più rapido e diretto. Però l'Inter mi sembra quella"

Nel corso della discussione si parla anche di Lautaro. "Ci sta, quando giochi ogni tre giorni, un periodo in cui le cose ti riescono meno bene. L'Inter resta una squadra convinta, magari a volte ha gigioneggiato un po', ma la partita la approcciano in maniera seria. Hanno commesso un paio di volte l'errore di pensare che fosse più semplice di quanto non fosse".