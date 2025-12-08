Dopo le parole di Alisson Becker (LEGGI QUI), anche Arne Slot, allenatore del Liverpool, si è presentato a Sky Sport alla vigilia del match contro l'Inter in programma per domani a San Siro, stadio dove i Reds tornano dopo la vittoria dello scorso anno contro il Milan.

Come ripetere quel risultato in un periodo difficile?

"Sarà una partita molto difficile, lo sappiamo. L'Inter è un avversario molto forte, ha iniziato benissimo sia in campionato che in Champions League. In Champions ha raggiunto due finali negli ultimi tre anni, hanno perso col PSG e noi sappiamo cosa voglia dire perdere contro i parigini. Domani sarà difficile ma ci proveremo".

Qual è stata la tua reazione dopo le parole di Salah?

"La reazione è stata quella che poi è diventata la nostra decisione, ovvero di non convocarlo".

Ma ti aspettavi queste parole?

"No, non me le aspettavo completamente per come si era allenato e comportato fino a qualche ora prima. Quindi direi assolutamente no".

Come mai non c'è Federico Chiesa? È possibile che si aggreghi domani?

"Oggi non si sentiva bene, ed è un peccato perché giocare in questo stadio è speciale per tutti, soprattutto per lui che è italiano. Vedremo se avrà un recupero dell'ultimo minuto e magari domani potrà partire. In questo momento sembra difficile".