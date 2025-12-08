Prima della conferenza stampa, Marcus Thuram parla ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani sera contro il Liverpool.

Quanto l'Inter sente di poter scendere in campo sentendo di essere la più forte?

"La più forte no, perché nel calcio non si sa mai cosa succederà. Abbiamo fiducia e proveremo a fare una grande partita come tutte quelle che facciamo".

Come stai? Hai avuto un momento complicato, pensavi che la pausa fosse più breve?

"Sì, ma gli infortuni sono parte del calcio. Sono guarito grazie allo staff, sto ritrovando la forma di prima; ci vorrà del tempo per ritrovare la forma ideale ma sto bene".

Quanto può fare la differenza la maturità accumulata in questi anni per affrontare il Liverpool?

"Tanto, però anche il Liverpool ha tanta esperienza. Sappiamo di giocare contro grandi campioni, sarà una partita dura ma faremo il meglio che possiamo".

Quanto è meno forte il Liverpool senza Salah?

"Non ho guardato le loro partite. Salah è uno dei migliori al mondo ma il Liverpool ha tanti giocatori che possono fare la differenza".

Come state e quanto vi sentite dentro tutti gli obiettivi?

"Stiamo andando bene, siamo dentro un lungo percorso e ci sono tante cose da migliorare. Stiamo lavorando, proviamo a fare il nostro cammino allenandoci il meglio possibile e fare il meglio a ogni partita".

Qual è il consiglio che dai a Bonny e Esposito?

"Sono giocatori fortissimi, ci danno sempre una mano. Io il consiglio che posso dare è l'esempio che do sul campo e penso che lo fanno alla grande anche loro".