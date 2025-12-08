Presente a Pressing, l'ex portiere Emiliano Viviano, ha commentato la partita "eccezionale", come l'ha definita lo stesso ex portiere dell'Inter contro il Como: "È andato a giocarsela aggressivo in avanti. Ma la squadra nerazzurra quando palleggia, palleggia bene".

Su Luis Henrique contro la squadra di Fabregas:

"Adoro il lavoro di Chivu. Ma si può anche dire che finalmente abbiamo scoperto che Luis Henrique può giocare e che può fare anche bene perché mi sembra che abbia fatto un'ottima partita".