Anche il Milan mette gli occhi su Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo da tempo sulla lista della spesa anche dell'Inter. Secondo Tuttosport, infatti, un osservatore del club rossonero era presente al Mapei Stadium per monitorare il ragazzo nel match contro la Fiorentina. I rossoneri intanto hanno visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia.

Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 14:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
