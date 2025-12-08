Luis Henrique è sbocciato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'esterno ex Marsiglia ha prima preso le misure col tenero Venezia in Coppa Italia, su una fascia che non è la sua, e poi ha dato "il segnale definitivo di rinascita contro il Como, nelle terre che più gli appartengono".
In cuor suo, il brasiliano sperava di raccogliere prima o poi i frutti del duro lavoro svolto ad Appiano Gentile. E quei frutti sono iniziati finalmente ad arrivare. La prova contro il Como di sabato scorso è stata certamente la più convincente, mettendo in mostra un adeguato senso tattico e un'imprevedibilità finora sopita sotto la cenere della timidezza. Scatti, dribbling, gestione palla e quell'assist lucido a Lautaro per il gol stappa-partita.
"Domani contro il Liverpool l’esterno avrà compiti più difensivi del solito e difficilmente Gigi ripartirà dall’inizio per la terza volta su tre, ma all’Inter guardano già oltre: anche se serviranno conferme, il 23enne è sbocciato come si sperava ed entrerà sempre di più nelle rotazioni. Insomma, Luis Henrique potrebbe diventare presto ciò che immaginavano dall’inizio il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta: staccando un assegno da 25 milioni totali erano convinti di aver preso un replicante credibile di Dumfries che, all’occorrenza, avrebbe potuto far rifiatare anche Dimarco a sinistra - si legge -. Difficile togliere il posto ai due laterali prediletti da Chivu, ma aggiungersi stabilmente a loro avrebbe fatto tutta la differenza del mondo".
E con LH è cresciuto anche Andy Diouf, sempre in queste ultime settimane. "Anche Diouf aveva dimostrato di essere stato un investimento oculato (per lui sono stati spesi altri 25 milioni). L’ex Lens servirà all’occorrenza da mezzala, ma soprattutto da esterno a destra, a piede invertito: ecco un altro che scalpita alle spalle di Dumfries. Se si aggiungono l’intoccabile Akanji, la coppia di giovani leoni d’attacco Bonny-Pio e i bagliori sparsi qua e là da Sucic, tutto il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce. È la stessa che sta illuminando la stagione", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:28 GdS - Champions, l'Inter ha fretta: battere il Liverpool avrebbe un doppio significato
- 08:14 GdS - Inter-Liverpool, sale l'attesa: San Siro è già sold-out, ennesimo incasso record
- 08:00 GdS - Luis Henrique sbocciato, Diouf in crescita: il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce
- 00:00 Dalla Ligue 1 con furore: forse 50 milioni sono anche pochi
- 23:50 Inter Women, Tomašević guarda già avanti: "Mi aspetto un derby difficile, per me è solo l'inizio"
- 23:35 Inter, positivo il recente ruolino dei match interni con le inglesi. Ma lo è anche quello del Liverpool in Italia
- 23:20 Condò ribadisce: "Contro il Como era uno scontro diretto, Chivu ha messo un tassello importante"
- 23:05 Inter Women, la felicità di Csiszar: "Terza gara consecutiva senza subire gol, questo è il nostro valore"
- 22:50 Liverpool, Ekitike: "A volte si vince a volte si perde. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare da squadra"
- 22:35 Hojlund lancia il Napoli in vetta, contro sorpasso all’Inter: Juve ko 2-1
- 22:20 Venezia, Stroppa: "La gara con l'Inter non ha lasciato scorie, siamo concentrati sul campionato"
- 22:05 L'Inter batte il Como per la decima volta di fila in Serie A: è la prima volta nella storia nerazzurra
- 21:51 Compagnoni: "Inter travolgente, è la favorita per lo scudetto. Anche contro le difese chiuse giocherebbe così"
- 21:37 Hakan 25/26 supera Hakan 24/25. E sono 4 i gol da fuori area: solo Mbappè e Veerman come Calhanoglu
- 21:23 Caso Salah, il Liverpool si schiera con Slot: l'egiziano rischia l’esclusione anche in Champions
- 21:09 122 gol e 28 assist, contro il Como Lautaro fa 150 in Serie A. E c'è una statistica curiosa
- 20:54 Magnifico, pres. FAI: "Se l'Inter fosse ancora di Moratti, San Siro non verrebbe abbattuto"
- 20:39 Caos nel finale di Cagliari-Roma, insulti tra Folorunsho ed Hermoso
- 20:25 Inter-Liverpool a Zwayer: per il fischietto tedesco sarà il quinto precedente coi nerazzurri
- 20:13 Il Borussia Dortmund non sbaglia: 2-0 all'Hoffenheim e terzo posto blindato in campionato
- 19:59 Odgaard risponde a Isaksen, Lazio-Bologna finisce 1-1: espulso Gila nel finale
- 19:44 Superato Djorkaeff, Thuram scrive la storia: è il francese che ha segnato di più con l'Inter in Serie A
- 19:30 Corner, gol dalla distanza e in area: l'Inter sa segnare in ogni modo. Il dato è pauroso. E sono 12 i marcatori diversi in Serie A
- 19:15 fcinViaggi transoceanici in un momento chiave: le Nazionali rischiano di creare altri problemi a marzo
- 19:01 Arsenal, Arteta sulla situazione infortuni: "Mosquera? Lo perdiamo per alcune settimane"
- 18:47 De Laurentiis: "Il Maradona va ripensato da zero. Se no come posso competere con Inter e Milan?"
- 18:33 Lautaro e l'istantanea di un gol da campione: inizia l'azione e la rifinisce dopo uno sprint a tutto gas
- 18:20 Verona, Zanetti: "Contro l'Atalanta gara simile a quelle con Inter e Juve, ma siamo stati più concreti"
- 18:05 GdS - Chivu non guarda la classifica e fa il perfezionista. Poi sbotta: "Ora possiamo smettere di parlare di..."
- 17:51 Tutta la gioia di Piovani: "Volevo una grande prestazione e una vittoria e così è stato. Ora il derby"
- 17:38 Gli occhi della Premier su Castro. Il Bologna punta però al rinnovo del contratto, Inter sullo sfondo
- 17:24 Montella tesse le lodi dell'Italia: "Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E Pio Esposito non ne fallisce una"
- 17:10 Aggressione e posizione, Inter complementare contro il Como. Borghi: "Prestazione strepitosa"
- 16:55 Seconda sconfitta consecutiva per la Roma: Gaetano rilancia il Cagliari, espulso Celik a inizio ripresa
- 16:40 Angolo Tattico di Inter-Como - Bastoni secondo regista, Akanji si stacca, Nico Paz è ingabbiato: le chiavi
- 16:26 Cosmi: "All'Inter c'è un bel gruppo, gli abbracci a Luis Henrique la prova. Fabregas ha esagerato"
- 16:11 Costacurta analizza la vittoria schiacciante dell'Inter: "Ha dato una lezione alla miglior difesa della A"
- 15:58 Liverpool, Slot: "Concediamo poco ma quando succede prendiamo gol. Questi ragazzi però lottano"
- 15:43 Galante: "C'è stata solo l'Inter in campo. Incredibile criticare Lautaro, lui è un leader"
- 15:29 Carboni, valutazioni in corso per Genoa e Inter. Romano: "Possibile ritorno alla base, anche se..."
- 15:14 Roma, Gasperini inquadra la classifica: "Campionato molto equilibrato. Cagliari? Campo ostico per tutti"
- 15:00 Arzignano Valchiampo-Inter U23, le pagelle - Re Cecconi in crescita, Topalovic dà qualità, Cocchi spento
- 14:45 Inter Women, pokerissimo al Genoa e seconda vittoria consecutiva in campionato
- 14:32 La Cremonese non si ferma e timbra la seconda vittoria di fila: 2-0 al Lecce, decisive le reti di Bonazzoli e Sanabria
- 14:17 Liverpool in allarme, Szoboszlai: "Non so nemmeno dove siamo in classifica. Servono soluzioni"
- 14:10 L'Inter U23 non va oltre il pareggio ad Arzignano, nonostante l'uomo in più: finisce 1-1, Mattioli risponde a Spinaccé
- 14:03 CdS - Lautaro spiana la strada all'Inter e trova il suo 30esimo strike. Ma il merito è di Luis Henrique
- 13:48 Chivu a Radio RAI: "Il Como non perdeva da 11 partite, abbiamo fatto una gara di agonismo e qualità"
- 13:34 TS - La ThuLa schianta il Como: ieri a San Siro la miglior Inter della stagione
- 13:20 Carlos Augusto: "Il poker al Como è un messaggio anche per noi. Luis Henrique è un fratello, contento per lui e Diouf"
- 13:06 CdS - Poker dell'Inter sul Como: Chivu avrebbe voluto far meglio, Fabregas non vede differenze
- 12:51 La Repubblica - Ora Chivu è davvero l'allenatore dell'Inter. Nello scambio con Fabregas il sollievo della dirigenza
- 12:37 Allegri: "Scudetto, Inter e Napoli le più attrezzate. Fabregas preferisce perdere 4-0 che difendere? Non giudico"
- 12:22 TS - Portieri del futuro, quanti intrecci tra Inter e Milan: da Caprile a Suzuki, tutti i nomi
- 12:07 L'Inter Women ospita il Genoa, Piovani conferma il 3-4-2-1 con Wullaert unica punta. Le formazioni ufficiali
- 11:53 Altafini sicuro: "Frattesi l'ideale per la Juventus. È forte ma all'Inter ha poco spazio"
- 11:39 GdS - Lautaro-Calhanoglu, cooperativa del gol nerazzurra che domina la classifica dei cannonieri di Serie A
- 11:25 Il Sole 24 Ore - Club europei, divari economici e sportivi in aumento: l'Inter è un'eccezione in mezzo ai colossi
- 11:10 GdS - La ThuLa sbriciola il Como. Centotré giorni e un nuovo inizio, proprio quando viene il bello
- 10:56 Corsera - La dolce vendetta di Chivu: scacco matto a Fabregas, il romeno scaccia via i rimpianti di chi voleva lo spagnolo
- 10:42 Inter-Liverpool, scelto l'orario della conferenza stampa di Chivu. Tutte le attività della vigilia di Champions League
- 10:28 Champions League, Inter-Liverpool affidata al tedesco Zwayer. In sala VAR i connazionali Storks e Dingert
- 10:14 Calvarese: "Diego Carlos-Lautaro, Di Bello ha fatto bene ad ammonire il difensore del Como. Ecco perché"
- 10:00 Pagelle TS - Calhanoglu e Thuram i migliori, Luis Henrique convince e strappa il 7. Chivu premiato con un 8
- 09:45 Moviola CdS - A livello disciplinare Di Bello lascia perplessità: manca un giallo a Calha. Diego Carlos, che rischi!
- 09:30 Moviola GdS - A Calha manca un giallo, D. Carlos da arancione. Perrone ammonito senza senso
- 09:15 CdS - Poker finale troppo severo. Ma col Como è stata una vera prova di forza dell'Inter
- 09:00 Pagelle CdS - Barella, Calhanoglu e Lautaro trio meraviglia. Ma i migliori sono Chivu e Thuram
- 08:45 Pagelle GdS - Sommer unica insufficienza dell'Inter. Contro il Como il migliore è Chivu
- 08:30 GdS - Un'Inter quasi perfetta distrugge il Como: quando vuole, è la più forte di tutti. Ecco la sfida di Chivu