Luis Henrique è sbocciato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'esterno ex Marsiglia ha prima preso le misure col tenero Venezia in Coppa Italia, su una fascia che non è la sua, e poi ha dato "il segnale definitivo di rinascita contro il Como, nelle terre che più gli appartengono".

In cuor suo, il brasiliano sperava di raccogliere prima o poi i frutti del duro lavoro svolto ad Appiano Gentile. E quei frutti sono iniziati finalmente ad arrivare. La prova contro il Como di sabato scorso è stata certamente la più convincente, mettendo in mostra un adeguato senso tattico e un'imprevedibilità finora sopita sotto la cenere della timidezza. Scatti, dribbling, gestione palla e quell'assist lucido a Lautaro per il gol stappa-partita.

" Domani contro il Liverpool l’esterno avrà compiti più difensivi del solito e difficilmente Gigi ripartirà dall’inizio per la terza volta su tre, ma all’Inter guardano già oltre: anche se serviranno conferme, il 23enne è sbocciato come si sperava ed entrerà sempre di più nelle rotazioni. Insomma, Luis Henrique potrebbe diventare presto ciò che immaginavano dall’inizio il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta: staccando un assegno da 25 milioni totali erano convinti di aver preso un replicante credibile di Dumfries che, all’occorrenza, avrebbe potuto far rifiatare anche Dimarco a sinistra - si legge -. Difficile togliere il posto ai due laterali prediletti da Chivu, ma aggiungersi stabilmente a loro avrebbe fatto tutta la differenza del mondo".

E con LH è cresciuto anche Andy Diouf, sempre in queste ultime settimane. "Anche Diouf aveva dimostrato di essere stato un investimento oculato (per lui sono stati spesi altri 25 milioni). L’ex Lens servirà all’occorrenza da mezzala, ma soprattutto da esterno a destra, a piede invertito: ecco un altro che scalpita alle spalle di Dumfries. Se si aggiungono l’intoccabile Akanji, la coppia di giovani leoni d’attacco Bonny-Pio e i bagliori sparsi qua e là da Sucic, tutto il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce. È la stessa che sta illuminando la stagione", si legge.

