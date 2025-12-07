"La Turchia ta crescendo. Una squadra giovane, piena di entusiasmo. E con grandi margini di crescita. Ce la giocheremo ai playoff". Parola di Vincenzo Montella, reduce dal rinnovo con la sua Nazionale turca fino al 2028 e pronto ad affrontare la sfida dei playoff, tanto nota anche all'Italia, e durante la quale punterà sul suo capitano Hakan Calhanoglu. Di seguito alcune dichiarazioni del ct della Turchia rilasciate alla Gazzetta dello Sport, dove ha risposto anche sull'Italia e alcuni dei suoi protagonisti.

Cosa manca rispetto alle grandissime?

"La quantità di giocatori. Spagna, Francia, Inghilterra e Portogallo hanno rose di almeno 30 elementi ad alto livello. Noi no. Quindi, per competere, dobbiamo dare il 100% nella settimana in cui si gioca".

La Turchia non sembra inferiore all’Italia, anzi...

"Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano".

I risultati sono discontinui.

"Ma l’Italia ha il miglior portiere del mondo, una difesa ottima, un centrocampo nel quale Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E un attacco che segna: Kean-Retegui è la coppia, ma Pio Esposito non fallisce una partita ed è giovanissimo".

E allora cosa manca?

"La serenità".