Non solo Momo Salah. Nell'elenco dei convocati del Liverpool per la sfida contro l'Inter in Champions League, spicca anche l'assenza di Federico Chiesa.

Come riportato da Sky Sport, l'attaccante italiano è influenzato. Se le sue condizioni dovessero migliorare, non è escluso però che da qui a domani non possa raggiungere i compagni di squadra a Milano ed essere a disposizione di Slot. 

