In attesa dell'arrivo del Liverpool a Milano, dove la squadra di Arne Slot affronterà l'Inter di Cristian Chivu per la sesta giornata di League Phase di Champions League, i Reds hanno diramato la lista dei giocatori convocati nella quale non compaiono anche Salah, Gakpo, Chiesa, Endo, Frimpong, Leoni e Bajcetic. Di seguito la lista completa dei giocatori. 

I convocati del Liverpool contro l'Inter:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

