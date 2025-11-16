Il sogno della Roma per gennaio si chiama Morten Frendrup. Il centrocampista danese, in forze al Genoa, potrebbe lasciare la Liguria in direzione capitale italiana. Ma non sarà sicuramente un'operazione semplice, per più motivi. Anzitutto per le richieste del club ligure, che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro senza possibilità di sconto. Secondo Repubblica, la Roma di Gasperini è fortemente interessata al calciatore, ma deve fronteggiare la concorrenza dell'Inter, alla quale il profilo di Frendrup era già stato accostato in estate.
Sezione: Mercato / Data: Dom 16 novembre 2025 alle 20:18
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Mercato
Romano su Lookman: "Palladino dovrà gestire la situazione. E dopo le offerte dell'Inter rifiutate..."
Dall'Inghilterra - Guehi, il Liverpool ci riproverà dopo il tentativo estivo respinto dal Crystal Palace
Sky - L'Inter lavora all'arrivo di Akanji a prescindere da Pavard. Operazione in prestito oneroso: le cifre dell'affare
Altre notizie
Domenica 16 nov
- 22:00 Bargnani sul progetto NBA Europe: "Sono super favorevole, deve diventare come la Champions"
- 21:46 Pio Esposito nella storia: è il quarto più giovane di sempre a segnare tre gol con l’Italia
- 21:32 Italia-Norvegia, anche Ausilio e Ralph presenti a San Siro per gli azzurri
- 21:17 Zambrotta: "È vero che l'Italia non ha partecipato a due Mondiali di fila, ma non dimentichiamo Euro 2020"
- 21:03 Pio Esposito segna il primo gol a San Siro: movimento da attaccante vero e girata vincente contro la Norvegia
- 20:48 Lazio, Rovella va sotto i ferri. Il club puntualizza: "La terapia conservativa era voluta dal giocatore"
- 20:33 Bonucci carica l’Italia: "Vincere per dare continuità. Fiducia totale nei nostri difensori contro Haaland"
- 20:18 Repubblica - Frendrup è il sogno della Roma, ma attenzione all'Inter. Il Genoa non fa sconti
- 20:04 Primo gol con la maglia della Serbia per Stankovic, l'Inter osserva interessata: il punto
- 19:50 SI - L'Inter lavora per un difensore di prospettiva: probabile investimento a giugno
- 19:36 InterNazionali - Italia-Norvegia, le ufficiali: Gattuso si affida al blocco Inter, 5 nerazzurri dal 1'
- 19:22 Giordano: "Scudetto, se non il Napoli lo vincerà il Milan. L'Inter? La vedo più da Champions e questo..."
- 19:07 La rivelazione dell'agente Gardi: "Icardi ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita da 120 mln di euro in tre anni"
- 18:53 Sticchi Damiani: "Qualcuno vuole portare la Serie A a 16. Io sono profondamente contrario"
- 18:38 Sky - Verso il derby, niente da fare per Mkhitaryan. Dumfries non preoccupa, Darmian recuperato. E Thuram...
- 18:24 Romano su Lookman: "Palladino dovrà gestire la situazione. E dopo le offerte dell'Inter rifiutate..."
- 18:10 Guido Borghi: "Marotta il più bell'esempio della storia di mio padre. Dal nulla ai livelli più alti"
- 17:55 Spareggi Mondiali, niente San Siro: semifinale a Bergamo, per la finale Roma in pole position
- 17:40 Francia, Deschamps: "Annuncerò i convocati per il Mondiale nella seconda metà di maggio"
- 17:25 Domani Malta-Polonia, Zielinski diffidato. Il ct Urban: "Ovviamente ci saranno dei cambi"
- 17:10 Adani: "Coppia Esposito-Retegui stasera con la Norvegia? Pio con la Moldova è entrato molto bene"
- 16:55 La Russa prova a chiudere la polemica con Gattuso: "Tiferò Italia a San Siro e lo invito al Senato"
- 16:40 Kek, CT Slovenia: "L'infortunio di Oblak è peggiorato". Apprensione anche per l'Atletico Madrid
- 16:25 Paesi Bassi, Koeman sul forfait di Dumfries: "Volevamo tenere tutti in squadra, ma l'Inter lo ha richiamato"
- 16:10 Trevisani: "L'Inter è molto più forte dell'anno scorso, come fa a non essere la favorita per lo scudetto?"
- 15:55 Marotta: "Sarò sempre riconoscente a Giovanni Borghi, grazie a lui sono diventato dirigente"
- 15:40 L'Equipe parla di Pio Esposito: "È lui che fa venire l'acquolina in bocca all'Italia"
- 15:25 Runjaic: "La prima vittoria contro l'Inter la cosa più bella da quando sono all'Udinese"
- 15:10 GdS - Chivu, passione NFL: il tecnico dell'Inter è al Bernabeu per la gara tra Dolphins e Commanders
- 14:55 Sconfitta beffa per l'Inter Women: le nerazzurre si divorano di tutto, il Napoli vince 1-0 in contropiede
- 14:40 Nazionale, Gattuso: "Non possiamo piacere a tutti, ma siamo orgogliosi della gente che ci vuole bene"
- 14:25 Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo in Nazionale. Stasera è importante vincere anche per noi stessi"
- 14:10 De Vrij fuori dalla Nazionale, Van Hanegem critico: "È stato il miglior giocatore degli Europei"
- 14:00 Problema al polso, Calhanoglu saluta la Turchia: l'interista non convocato per la gara con la Spagna
- 13:50 Firenze, tensione Fiorentina-Comune per i lavori al Franchi. Ferrari: "Che differenza con Milano"
- 13:30 Azzurri pronti a ricevere il sostegno di San Siro: quasi 68 mila spettatori per Italia-Norvegia di stasera
- 13:10 Altafini: "San Siro resta lo stadio più bello, ma è incredibile che Inter e Milan non abbiano uno stadio di proprietà"
- 12:43 Corsera - La notte di Pio tra azzurro e nerazzurro. Tra presente, futuro e derby all'orizzonte
- 12:29 Calzona crede nell'Italia e sta con Gattuso: "Mondiale? Ce la faremo. La Nazionale va sostenuta sempre"
- 12:14 Cabrini: "Dimarco valore aggiunto. Pio Esposito può rappresentare una svolta, ma bisogna far giocare i ragazzi"
- 11:59 Sucic conquista i tifosi dell'Inter: la magia contro la Fiorentina premiata come eFootball Goal of the Month di ottobre
- 11:44 L'Inter Women fa visita al Napoli, Piovani sceglie il 4-3-2-1: le formazioni ufficiali
- 11:28 TS - Dumfries, allarme rientrato: l'olandese col Milan ci sarà. Da domani in gruppo
- 11:13 TS - Solet e Ordonez sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter. Ma occhio anche a due giovani seguiti dalla Juve
- 10:58 Il bianconero Briatore: "Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli"
- 10:43 GdS - Derby da tutto esaurito: l'Inter punta al record d'incasso, le cifre. Speranza per le coreografie nelle Curve
- 10:28 CdS - Specialisti derby e gol contro il Milan: Lautaro il più decisivo dell'Inter, Zielinski in scia con quattro gol
- 10:13 CdS - Chivu fa gruppo: il tecnico dell'Inter porta lo staff a cena... da Zanetti
- 09:59 GdS - Inter-Milan, derby d'alta quota: solo Londra come Milano. Negli ultimi 20 anni solo due scontri simili
- 09:43 InterNazionali - L'Italia sfida la Norvegia: stasera a San Siro cinque interisti titolari. Chance Esposito
- 09:29 Qui Milan - Rabiot verso una maglia da titolare nel derby. Gimenez in panchina?
- 09:14 Albertini applaude Chivu: "Ha trovato il modo di rimotivare un gruppo da anni al top e di inserire i giovani. Non era scontato"
- 09:00 Baccin racconta l'Inter U23: "Ogni stagione c'è un obiettivo chiaro, Oaktree studia i top club". Vecchi: "Dialogo costante con Chivu"
- 08:45 GdS - Calhanoglu in gol con la Turchia: è diffidato, contro la Spagna possibile turno di riposo con vista derby
- 08:30 CdS - Inter, in rosa non c'è una valida alternativa a Dumfries: presto bisognerà intervenire
- 08:15 GdS - Thuram segue il 'Piano Chivu': duro lavoro ad Appiano per ritrovare il top della forma. Dal 1' nel derby
- 00:00 Bello lo stadio nuovo, belle le parole, bello tutto... Ma ora potete andare: fra poco sarà clima derby
Sabato 15 nov
- 23:45 Mazzarri: "Sono stato l'unico a restare quattro anni con De Laurentiis. Le scuse? Difendevo i miei giocatori"
- 23:30 Bufera Reggina per i casi Blondett e Montalto, il tecnico Torrisi: "Succede anche in altri club, prendete Icardi"
- 23:15 Polonia, pericolo diffida per Zielinski e Zalewski: con un giallo salterebbero la semifinale playoff
- 23:00 Trento, Tabbiani guarda avanti: "Il filotto con Inter U23, Alcione e Cittadella ci dirà chi siamo"
- 22:45 InterNazionali - La Svizzera batte 4-1 la Svezia ed è (quasi) ai Mondiali: 90 minuti per Akanji
- 22:30 Turchia, Montella: "Calhanoglu? Contro la Spagna gestiremo i diffidati. Oggi ha corso tanto"
- 22:15 Tardelli: "Gattuso bravo a ribaltare la situazione. Tra i segnali Pio Esposito: ormai è una realtà"
- 22:00 Mandorlini: "Trapattoni grande allenatore, mi fa ridere chi lo definisce un difensivista"
- 21:46 Gioco aggressivo e recupero alto, ma un solo interista tra i dieci più fallosi della Serie A
- 21:32 L'ex Inter Faraoni è ancora senza squadra, ma a breve la situazione cambierà: pronto a ripartire dalla Serie C
- 21:18 Calhanoglu, possibile riposo contro la Spagna: "C'è il rischio giallo". E c'è anche il derby alle porte
- 21:04 Gol, assist e tiri: l'Inter comanda tre volte. E la fase difensiva è strettamente connessa alla capitalizzazione
- 20:50 Altobelli: "Avrei potuto vincere di più con l'Inter, per amore ho sempre rifiutato tante offerte. Rifarei tutto"