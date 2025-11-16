Il sogno della Roma per gennaio si chiama Morten Frendrup. Il centrocampista danese, in forze al Genoa, potrebbe lasciare la Liguria in direzione capitale italiana. Ma non sarà sicuramente un'operazione semplice, per più motivi. Anzitutto per le richieste del club ligure, che si aggirano intorno ai 15 milioni di euro senza possibilità di sconto. Secondo Repubblica, la Roma di Gasperini è fortemente interessata al calciatore, ma deve fronteggiare la concorrenza dell'Inter, alla quale il profilo di Frendrup era già stato accostato in estate.