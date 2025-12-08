L'Inter tornerà a sfidare il Liverpool dopo l'ultimo incontro, che risale agli ottavi della Champions League 2021/22. Si tratta del settimo incontro ufficiale tra nerazzurri e Reds.

Il primo doppio confronto risale alla Coppa Campioni 1964/1965: nella semifinale d'andata ad Anfield 3-1 per i Reds, al ritorno una delle più leggendarie partite nerazzurre, con la rimonta e un 3-0 memorabile.

L'altro doppio confronto risale alla stagione 2007/2008. Ottavi di finale di Campions League, andata ad Anfield con la vittoria per 2-0 del Liverpool e lo 0-1 degli inglesi al ritorno giocato a San Siro.

Infine l'ultimo precedente con la doppia sfida della stagione 2021/22 valida ancora una volta per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'andata a San Siro decisa nell'ultimo quarto d'ora di gioco dai gol di Firmino e Salah, l'Inter al ritorno sfiorò l'impresa con la prima storica vittoria nerazzurra ad Anfield, arrivata con un gol straordinario di Lautaro.

Curiosità. Cinque degli ultimi sei incroci tra l'Inter e il Liverpool in UEFA Champions League hanno visto una delle due formazioni vincere mantenendo la porta inviolata (due volte i nerazzurri e tre i Reds). Inoltre, dalla loro prima sfida nel maggio 1965 in Coppa dei Campioni (successo 3-1 per il Liverpool), entrambe le squadre non sono più riuscite a segnare nello stesso match nella competizione.