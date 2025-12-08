Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria netta dell'Inter contro il Como nell'ultimo turno di campionato.

"Calhanoglu penso che abbia fatto 3 gol da quella mattonella questa stasgione. L'Inter è gruppo, è sempre stata squadra, mi viene in mente quando Esposito fa gol in Coppa Italia come esultano tutti quelli della panchina, come abbracciano Luis Henrique, sul quale anche io avevo tanti dubbi", esordisce lo Zio.

"L'aspetto più importante è quello psicologico. In quelle partite che non si sbloccano, che cominciano ad andare in sofferenza, devono saper resistere - ha poi aggiunto -.. La credibilità di Chivu, che è stato un grande calciatore, deve entrare nella testa dei ragazzi e trasmettere questo. Se passa questo messaggio, hanno completato tutto".