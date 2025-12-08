Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, esprime il suo punto di vista sulla partita di domani contro il Liverpool anche ai microfoni di Inter TV: "Io non mi fido del momento complicato, hanno giocatori in grado di superare qualsiasi momento e una rosa in grado di essere all'altezza di questa competizione. Poi parliamo del Liverpool che è una delle squadre più titolate e importanti del calcio mondiale, quindi sappiamo che non sarà facile. Sappiamo delle difficoltà che questa competizione ci dà quando affrontiamo squadre come questa".

Gli Expected Goals dicono che Inter e Liverpool sono molto produttive in fase offensiva, come si limita la loro capacità di creare occasioni?

"Gli expected goals vanno trasformati in goals, questo credo sia la chiave di quello che si cerca di creare in una partita".