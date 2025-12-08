Si sblocca l’incarico di Massimo Sessa come Commissario straordinario per gli stadi in vista dell’organizzazione degli Europei del 2023, che si disputeranno tra Italia e Turchia. Secondo le ultime informazioni di Calcio e Finanza, il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha dato il proprio via libera dopo lo stallo dei mesi scorsi e la nomina è attesa in settimana.

Scelto a fine settembre per questo incarico, la nomina di Sessa a commissario straordinario per gli stadi non era stata ancora perfezionata, essenso un dirigente apicale al Ministero dei Trasporti e contava di mantenere il doppio ruolo per coniugare l’azione di commissario con quella di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La nomina di Sessa dovrebbe essere valida fino a novembre 2026 e non fino al 31 dicembre 2032, come previsto dalla Legge sugli stadi, anche se il vero snodo per gli Europei arriverà prima.