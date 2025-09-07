E' stata un'estate all'insegna delle voci di mercato anche per quel che riguarda Denzel Dumfries. La situazione viene spiegata da Matteo Moretto, in un video serale pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Il Barcellona ha chiesto informazioni, ma non è andato avanti, dovendo sistemare altre situazioni in rosa e il ruolo del terzino destro non era più una priorità per il Barcellona".