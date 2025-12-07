Una sola insufficienza tra le file dell'Inter dopo il poker di ieri pomeriggio inflitto al Como che riguarda Sommer l'unica nota negativa secondo il giudizio della Gazzetta dello Sport. "L’uscita a vuoto su Valle, al principio della ripresa, sull’1-0, poteva rianimare il Como e riaprire ala partita. Forse le critiche gli pesano e ha perso serenità" si legge a proposito del portiere elvetico, unico giocatore di Chivu con un voto sotto il 6 nella sfida contro la squadra di Fabregas.

Il voto che spicca maggiormente è il 7, condiviso dai vari Acerbi, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Luis Henrique, Thuram e Lautaro. Mezzo voto in meno per Bastoni, Zielinski, Mkhitaryan e Carlos Augusto, autore del quarto gol. È solo 6 tondo invece per Akanji. "L’ha preparata al meglio, ha chiesto ai suoi di strozzare il Como, di impedirgli di essere se stesso. Tutti sapevano che cosa fare e l’hanno fatto benissimo" si legge a proposito di Cristian Chivu che conclude la sua sfida contro Fabregas con l'8 in pagella. Migliore in campo l'allenatore romeno, che dei suoi ragazzi vede incoronare dalla Rosea il brasiliano Luis Henrique.