Dopo la brutta sconfitta di Madrid contro l'Atletico, l'Inter Under 20 di Benito Carbone cerca il rilancio nel penultimo turno di Youth League, in una sfida a questo punto determinante per il passaggio del turno contro il Liverpool, in programma domani alle 16 al Konami Youth Development Centre. Partita che sarà diretta dallo svedese Joakim Östling, che sarà assistito dai connazionali Robin Wilde e Simon Kristensson.
Autore: Christian Liotta
