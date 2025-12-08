L'arbitraggio di Giuseppe Mucera nella gara contro la Cremonese ha mandato su tutte le furie il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Che intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno si scaglia apertamente contro direttore di gara e VAR analizzando in particolare il rigore concesso ai grigiorossi: "È stato concesso contro ogni protocollo VAR. Se l’arbitro avesse fischiato una punizione dal limite, da Lissone sarebbero stati legittimati ad intervenire e a rettificare la posizione, invitando l’arbitro a concedere il rigore, in quanto l’episodio si è verificato sulla linea dell’area. Ma al VAR non erano abilitati a interpretare una azione la cui intensità era stata già valutata da Mucera in campo, con un gesto plateale che invitava le due formazioni a proseguire il gioco. Tutto ciò genera incertezza totale sulle regole e alla fine le partite vengono indirizzate a piacimento".